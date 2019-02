Source: Huffingtonpost.fr

Invité “d’On n’est pas couché” sur France 2, l’acteur a dit son émotion face aux actes antisémites qui ont marqué l’actualité ces dernières semaines.

“Sans voix”, l’acteur Gérard Darmon a dit sa colère et son émotion face à la recrudescence d’actes antisémites en France ces dernières semaines, sur le plateau “d’On n’est pas couché“, sur France 2, ce samedi 23 février.

Interrogé par Laurent Ruquier en début d’émission sur l’actualité de cette semaine, l’acteur de 70 ans a décrit l’antisémitisme comme “une espèce de mal qu’on n’arrive pas à éradiquer”. “Il y a un sursaut, c’est bien, mais une fois qu’on a dit ‘c’est une honte’, une fois qu’il y en a 20.000, 200.000 qui défilent pour dire ‘c’est pas beau l’antisémitisme’, ça n’empêche pas que le lendemain il y a un cimetière avec 93 tombes profanées”, a-t-il estimé, comme vous pouvez le voir dans l’extrait ci-dessous.

Mardi soir, des milliers de personnes s’étaient rassemblées dans toute la Francepour dire non à l’antisémitisme, à l’appel d’une cinquantaine de partis, associations, mouvements. Le même jour, des dizaines de tombes du cimetière juif de Quatzenheim, dans le Bas-Rhin au nord-ouest de Strasbourg, ont été découvertes profanées.

“Je pense que, la fonction créant l’organe, plus on s’élève contre ces actes qui sont odieux, plus les provocateurs sont là et disent ‘encore un peu tiens’. Donc c’est sans fin”, a encore estimé Gérard Darmon.

“C’est une honte”

L’acteur, qui venait présenter Le Dictionnaire de ma vie, a jugé les actes antisémites de ces derniers jours comme des “actes de barbares, d’écervelés, de crétins qui n’ont rien dans la tête, la tête pleine d’eau”. “Lorsqu’on va scier les deux arbres qu’on a plantés pour Ilan Halimi, comment voulez-vous commenter ça? (…) Comment faire des croix gammées sur le visage de Simone Veil? C’est une honte”, a-t-il dit.

Ces dernières semaines, plusieurs inscriptions antisémites ont été découvertes à Paris dont des portraits de Simone Veil barrés d’une croix gammée ou le mot “juden” (juif en allemand) tagué en lettres jaunes sur la vitrine d’un restaurant.

Le président de la République a annoncé mercredi soir lors du dîner annuel du Conseil représentatif des organisations juives de France (Crif) de “nouvelles lignes rouges” pour lutter contre la “haine” antijuifs sur internet ou dans les écoles publiques. Le président a notamment annoncé le dépôt en mai d’une proposition de loi pour freiner les propos racistes et antisémites sur le net et “renforcer la pression sur les opérateurs”.

Dans une déclaration commune mardi, les représentants des cultes et d’organisations laïques ont appelé au “sursaut des consciences” face à l’antisémitisme en France.

