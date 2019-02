Le site Internet www.0404.co.il a réalisé un sondage pour savoir qui est préférable entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz pour remplir les fonctions de Premier ministre. Pas moins de 31.000 internautes ont répondu à la question, et les résultats sont sans appel: Binyamin Netanyahou a obtenu 75% contre 25% à peine à Benny Gantz. Parmi les internautes qui ont voté en faveur de Benny Gantz, bon nombre d’Arabes israéliens et des électeurs de Meretz.

Photo Illustration