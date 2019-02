Le mouvement ‘Hazon créé au mois de janvier a enregistré un succès avec une première campagne de signatures. Ce sont plus de 123.000 personnes qui ont accepté en 26 heures de signer une “convention israélienne” qui demande à remettre au centre de la vie israélienne les valeurs traditionnelles juives. Parmi les signataires, plus de 250 rabbanim et directeurs de yeshivot, l’immense majorité du courant sioniste-religieux.

Le document appelle aussi les électeurs à ne voter que pour des partis qui s’engageront à renforcer l’identité juive de l’Etat d’Israël avec notamment des valeurs telles que la tradition, la famille ou le Chabbat.

La convention rappelle que le judaïsme est le socle de l’existence de l’Etat d’Israël sur sa terre”.

Photo Relations publiques – ‘Hazon

Cette campagne de signatures s’est effectuée de plusieurs manières, par des standards téléphonique, par les réseaux sociaux mais aussi au moyen de huit caravanes qui ont sillonné le pays.

Très satisfaits du résultat, les organisateurs y voient la démonstration que la population souhaite le maintien de la tradition et qu’elle recherche un sens à l’existence de l’Etat d’Israël. Ils assurent vouloir poursuivre leur combat en faveur du caractère juif de l’Etat d’Israël.

Vidéo:

Photo Illustration