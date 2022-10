Les instituts de sondage, dont l’influence est grande sur les électeurs, surtout s’ils sont indécis, n’ont plus le droit de publier leurs estimations cinq jours avant les élections. En revanche, les médias peuvent, et ils ne s’en privent pas, nous donner un aperçu des programmes des candidats en lice.

Le quotidien Israel Hayom a choisi, vingt-quatre heures avant le jour J, de nous apporter des précisions sur les plans du leader de la liste ‘Hamah’ané Hamamlah’ti’, Benny Gantz. Comme on le sait, dès la publication des résultats officiels du scrutin, c’est au président de l’Etat Itshak Herzog qu’il incombera de confier à l’un des candidats, mieux placé que les autres, la charge de former une coalition.

Ce dernier disposera alors de 28 jours pour tenter de mettre sur place un gouvernement. S’il échoue, Herzog se tournera vers un autre candidat qui essaiera à son tour d’accomplir cette tâche dans les mêmes délais. S’il n’y parvient pas, le mandat reviendra à la Knesset pendant 21 jours et le député qui pourra réunir les 61 signatures requises sera chargé de réunir une coalition.

D’après le plan de Gantz, ajoute Israel Hayom, le Mahané Hamamlah’ti mettra tout en oeuvre pour permettre à Lapid de tenter de former un gouvernement, comme il prétend pouvoir le faire, afin d’éviter par la suite qu’il cherche à s’opposer à un gouvernement dirigé par Gantz. Mais Gantz pense que Lapid n’y parviendra pas car ‘le parti de Gantz s’opposera de tout son poids à un gouvernement avec les partis arabes’.

Ce que Gantz espère, c’est que Netanyahou essaiera jusqu’au bout de former une coalition et que pendant ce temps, Gantz préparera une proposition, avec les partis orthodoxes, et plus particulièrement avec Yaadout Hatora, afin de présenter une coalition de 61 députés au moment où le mandat reviendra à la Knesset.