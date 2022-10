Dan Propper, 81 ans, président du groupe Osem, a annoncé qu’il quittait son poste après avoir travaillé pendant 56 ans au sein de la compagnie alimentaire. La société Nestlé, devenue la patronne de Osem depuis 2016, a décidé que son successeur viendrait de l’étranger. Il est déjà surprenant que Propper ait pu continuer à assurer la présidence d’Osem après la prise de contrôle de Nestlé qui généralement nomme son propre directeur à la tête des compagnies qu’elle rachète. Mais, comme le souligne le site Ynet, ‘appréciant son savoir et son expérience, ainsi que la place prépondérante qu’occupe la société sur le marché israélien, Nestlé lui a demandé de rester à son poste’.

Le père de Dan Propper, Eugen Propper, avait fondé à Yaffo en 1942, avec des associés, une petite entreprise alimentaire fabriquant des pâtes. Au cours des années, elle a prospéré et est devenue un véritable empire. Dan a rejoint la compagnie en 1966, après avoir achevé ses études d’ingénieur au Technion, et deux années plus tard, il a été nommé directeur de la première usine à Bné Brak. Au cours de toutes ces années, il a occupé de nombreuses fonctions de direction à la tête de la société, dont celles de directeur général pendant 25 ans, puis celles de président au cours de ces 17 dernières années.

En 1992, Propper a œuvré pour que Osem soit coté à la bourse de Tel Aviv avant d’entamer en 2016 des négociations avec la multinationale suisse Nestlé qui a racheté l’affaire. Sa famille a vendu tout ce qu’elle détenait au sein de la compagnie pour des centaines de millions de shekels.

Rappelons aussi que tout au long de ces années à la tête d’Osem, Propper a mené également des activités publiques et a occupé, entre autres, le poste de président de l’Union des Industriels.