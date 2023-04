La ministre Galit Distel Atbaryan a participé aujourd’hui à la cérémonie au cimetière »Shomrei Shabbat » de Bné Brak, à la mémoire des 413 soldats orthodoxes, habitants de Bné Brak, tombés au combat.

Elle a rendu un hommage appuyé à cette population, au coeur des critiques les plus vives de la part ces derniers temps de la part de toute une partie de la classe politique et des citoyens.

C’est en larmes qu’elle a ouvert ses propos: »Nous nous trouvons ici au coeur d’une période difficile et compliquée dans laquelle le rapport au secteur orthodoxe, saint et formidable, important et complexe, est victime d’appels à la haine. Les histoires de l’héroïsme des combattants orthodoxes sont négligées et cachés de l’ethos israélien. Ce phénomène fait d’autant plus mal que nous savons que ces héros ont dû toute leur vie faire face, non seulement au front ouvert par nos ennemis, mais aussi à un double front interne: la communauté qui ne voyait pas toujours d’un bon oeil ceux qui rentraient chez eux en uniforme de Tsahal et la société laïque qui les voyaient comme des déserteurs. Malgré ces difficultés, ces combattants n’ont pas renoncé et ont continué à servir leur peuple par tous les moyens. Par l’étude de la Torah et le combat face à nos ennemis de l’extérieur.

Je veux dire aujourd’hui en ce jour saint, dans ce lieu saint: merci. Merci au secteur orthodoxe dans toutes ces nuances. Merci aux combattants orthodoxes qui ont sacrifié leur vie pour le peuple d’Israël. Merci aux combattants orthodoxes qui servent avec courage y compris en ces jours obscurs pendant lesquels leur communauté doit supporter les appels à la haine. Merci aux nombreux orthodoxes qui donnent à tous une leçon d’aide à son prochain, de charité, de bénévolat dans tous les domaines. Et un grand merci qui n’est pas assez dit aux talmidei ‘ha’hamim qui étudient la Torah jour et nuit et qui préserve ainsi l’éternité d’Israël. Vous êtes notre Dôme de fer spirituel. Vous êtes la veilleuse éclairée du peuple juif, dans chaque page de guemara, chaque mot de chaque verset de notre sainte Torah que vous récitez avec crainte et dévouement. Vous changez les mondes supérieurs et nous protège en bas. Vous n’êtes pas une charge, vous n’êtes pas des parasites, vous n’êtes pas le choix par défaut de la société israélienne. Vous êtes la colonne de feu, vous êtes les colonnes de nuée, vous êtes la couronne sur notre tête. Au nom du gouvernement de l’Etat d’Israël, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance profonde pour la charité, le don, la foi et le dévouement dans tous les domaines. Dieu donne la force à son peuple, Dieu bénit son peuple par la paix ».