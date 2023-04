Manque de sensibilité. C’est ce que l’ambassadeur israélien à l’ONU, Guilad Erdan, a reproché aujourd’hui au conseil de sécurité de l’ONU. C’est la date de Yom Hazikaron que cette instance a choisi pour tenir un débat sur la question palestinienne.

Il s’agit de discussions qui ne doivent pas déboucher sur une décision quelconque, mais Israël reproche au conseil de sécurité de ne pas tenir compte de la particularité de la date d’aujourd’hui.

Guilad Erdan s’est tourné vers l’ambassadeur russe à l’ONU, qui détient la présidence du conseil en ce moment, afin qu’il déplace ce débat en raison de Yom Hazikaron, ce qui lui a été refusé.

Dans la lettre adressée par Erdan à son homologue russe, le 3 avril dernier, il écrit: »Il est douloureux de constater que malgré les nombreuses discussions sur le sujet, le débat est fixé le 25 avril jour du souvenir des victimes des guerres et des attentats. Ce jour revêt une importance particulière et profonde pour l’Etat d’Israël et c’est un jour sacré et particulier pour l’Etat. Fixer un débat ce jour du souvenir ne répond pas aux exigences de base pour un tel débat et n’est pas concevable. En tant que présidente provisoire du conseil de sécurité, la Russie se doit d’observer une neutralité mais a, malgré tout, fixé le débat le jour où Israël se recueille, ce qui constitue une marque d’indifférence et un manque de respect pour ce jour sacré et influencera directement ma capacité à représenter Israël ».

Au contraire, il a été décidé que les ministres des Affaires étrangères seraient conviés au débat, ce qui lui confère un caractère encore plus important.

Au programme des discussions de cette réunion: les »atteintes » au statu quo sur le Mont du Temple et la situation en Judée-Samarie.

En Israël, on pense que le refus russe de déplacer la réunion est liée au soutien israélien à l’Ukraine, ces derniers temps.