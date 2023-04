Les cérémonies de Yom Hazikaron se poursuivent. Elles ont été émaillées de quelques incidents dans différents cimetière militaires où se trouvaient des ministres.

Au Mont Herzl, le Premier ministre a prononcé un discours qui se voulait incisif et réconciliateur:

»Depuis les prémices du renouveau national sur la terre d’Israël, il y a 170 ans, ceux qui nous pourchassent n’économisent pas leurs forces pour nous déraciner de notre patrie. Hier et aujourd’hui, Yom Hazikaron, à Jérusalem et dans le Binyamin, nous en avons eu l’illustration avec ces deux attentats supplémentaires. Chaque génération doit faire face au poison de la haine, de l’extrêmisme et du désir de tuer. Chaque génération doit faire face à nos oppresseurs et renforcer nos racines sur notre terre.

Contrairement au Yishouv petit et fragile, aujourd’hui notre force n’est plus à prouver. Nous envoyer nos meilleurs combattants au plus profond des nids de terrorisme pour détruire ceux qui veulent nous exterminer. Celui qui lève la main sur nous en connait le prix.

Parallèlement, nous renforçons notre présence dans toute la patrie. Nous construisons, nous créons, nous plantons, nous ajoutons de la vie ».

Netanyahou a ensuite rappelé la mémoire des sept victimes de l’attentat à Neve Yaakov, il y a trois mois.

»Les maudits terroristes, dans leur haine aveugle, désignent comme cibles des innocents, Juifs et non-Juifs ont été victimes de leur malveillance. Et, pour ajouter à la grandeur de cette douleur, nous avons perdu trois couples de frères et soeurs. L’immense lumière qu’il faisait jaillir est entrée dans chaque maison, comme l’a dit Shalom Yaniv, le père de Hallel et Yaguel assassinés à Hawara: »Nous sommes tous frères, nous sommes une seule grande famille ». Dvora Pelay, la mère des petits Yaakov et Oushi, de si beaux enfants qui ont été assassinés dans un attentat à Ramot, a demandé aux milliers de personnes venues lui rendre une visite de condoléances, de compléter ce qui manque par une bonne action qui perpétuera la mémoire de ses fils: respecter ses parents, aider un ami, étudier la Torah.

Le Rav Leo Dee, du yishouv Efrat a enterré, un jour après l’autre, ses deux filles Maya et Rina et son épouse, Lucy. Leo a affirmé de manière claire: »Les organisations terroristes qui sont mues par une idéologie meurtrière financée par l’Iran, ne font pas la différence entre les habitants d’Efrat et ceux de Tel Aviv. Ils sont prêts à détruire la vie de nos enfants en une seconde. Mais nous diffusons la lumière, ceux qui se battent contre les fils de l’obscurité gagnent toujours. Am Israël Haï » ».

Après avoir cité ces parents endeuillées, le Premier ministre a poursuivi: »Ils baignent dans le désir de tuer. Je l’ai dit hier et je le redis aujourd’hui: s’ils le pouvaient, ils nous tueraient tous. Mais nous sommes déterminés dans notre mission pour la vie. Cette mission nous oblige à nous battre, à répliquer. C’est le grand changement qui est survenu dans notre peuple. Nous ne sommes plus des victimes sans défense, nous payons parfois le prix mais nous sommes supérieurs.

Nous avons vu les chaines humaines vers les enterrements et depuis les enterrements. Tout le long de la route, de très nombreuses personnes se tenaient avec des drapeaux d’Israël et ont donné une réponse ferme à nos ennemis: vous ne nous briserez pas. Vous ne nous surmonterez jamais. Notre force d’esprit est plus forte que vos actes barbares ».

Le Premier ministre a ensuite tenu à adresser un message aux blessés et leur souhaiter un prompt rétablissement. Il a également rappelé que justement aujourd’hui, Tzur Yaniv, le petit frère de Hallel et Yaguel, z’l, fêtait sa Bar Mitsva. Ce matin, la famille Yaniv a célébré cet instant si important dans la vie du garçon, sur les tombes de ses frères.

לא הגעתי להר הרצל, הלוואי והיה בי חצי מהכוח שיש למשפחה שלי. קשה לי, חד לי מידי, מהר מאוד צידי. ילד חוגג בר מצווה מעל הקברים של האחים שלו.

מזל טוב לצור יש לך הורים ומשפחה גיבורים❤️

Netanyahou a insisté pour finir: »Chères familles, le soutien aimant du peuple vous entoure, dans une responsabilité mutuelle qui est la base de notre existence. Nous sommes tous frères, frères dans la douleur, dans la tristesse et aussi dans la joie ».

Lorsque Binyamin Netanyahou a pris la parole, plusieurs familles endeuillées ont décidé de partir. Un homme a choisi de manifester silencieusement en se tenant debout avec un drapeau d’Israël sur lequel était inscrit la déclaration d’Indépendance.

Le public a applaudi le Premier ministre à la fin de son intervention.