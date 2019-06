La plus grande épreuve pour un grand champion comme Nadal, ce n’est pas de gagner une finale de tennis. Le plus difficile, à mon avis, après 12 victoires à Roland Garros, c’est le lendemain. Comment appréhender la nouvelle routine ? Comment reprendre l’entrainement en restant motivé, redémarrer de nouvelles compétitions, pour remonter, peu à peu, encore une fois jusqu’au plus haut de l’échelle ?

C’est un peu ce que l’on ressent après Shavouot. On a fini de compter 49 jours. On a vécu de grands moments, on a été comblés, on a étudié, prié, écouté attentivement les 10 Commandements. Et là, on doit reprendre un rythme presque routinier, sans remise de trophée en fin de journée.

Heureusement les infos sont là pour nous aider à reprendre très vite conscience du quotidien : le peuple élu va, une fois de plus réélire, malgré lui, une nouvelle Knesset.

Le plus étonnant, côté politique, ce sont les jeux de rôle, dans les deux grands partis. Bleu Blanc prévient : « Nous ne sommes pas de gauche ! Bibi vous a fait croire ça aux dernières élections. Nous tendons la main aux électeurs de droite. » La peinture est fraiche et c’est à coups de slogans détartrants que ‘’Le Club des 4’’ tente d’effacer cette étiquette fort gênante à leurs yeux. Ils vont crier à qui veut l’entendre, qu’ils sont pour la plupart du centre ou même, en cherchant bien, de droite, pragmatique bien sûr.

A droite, c’est l’inverse. Voici que les journalistes du camp national pointent du doigt Netanyahou. Ils mettent en doute ses positions et le bousculent sans pitié, l’accusant presque d’appartenir au camp du parti qu’il a voulu intégrer en dernières minute: Avoda. La chasse aux sorcières a commencé avec cette question qui trotte dans toutes les têtes: »Mais qui est de droite » ? Et surtout, »le maitre de tous les temps de la politique israélienne, voire internationale, le roi Bibi, est-il remplaçable? »

Le peuple est agacé de devoir supporter 100 jours de campagne et de batailles dans la boue. Même l’oncle Trump n’a pas dissimulé son mécontentement quant au « balagan » en Israël. S’il avait une lampe d’Aladin, il ferait sûrement le vœu de se retrouver le lendemain du 17 septembre, et de nous présenter enfin son plan du siècle, qu’Abou Mazen a déjà qualifié de « mort-né ». La dernière énigme du jour: Ayelet Shaked! Va-t-elle prendre la tête du camp sioniste religieux et rassembler, au-delà de tous les egos, une droite religieuse qui, unie, pourrait enfin créer une surprise à deux chiffres et une véritable alternative ?

L’Etat d’Israël est en éternel devenir, tout sauf un long fleuve tranquille. Cela reste un privilège incontestable pour nous de vivre sur cette terre, notre plus beau trophée.

Avraham Azoulay