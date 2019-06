Ruthy Antohun-Turetzky avait 5 ans lorsqu’elle et sa famille sont montées en Israël dans le cadre de l’Opération Shlomo. Elle est aujourd’hui très active pour présenter la communauté juive d’Ethiopie au grand public et notamment à la jeunesse. Avec son mari Yossi, d’origine anglaise, elle habite un yishouv appelé Kerem Reïm en Binyamin. Ils vont notamment publier une bande dessinée qui retrace l’histoire de cette communauté si particulière. Son action auprès de la jeunesse a été récemment récompensée par l’obtention de la distinction « Roua’h Tzion » dans le cadre du Prix du Sionisme au nom d’Irwing et Cherna Moskowitz. Elle a bien voulu répondre aux questions de LPH :

Le P’tit Hebdo : Ruthy, avez-vous des souvenirs de ce voyage à destination d’Israël ?

Ruthy Antohun-Turetzky : Non, presque rien. Je me souviens juste que nous étions très serrés dans l’avion !

Lph: Toute la famille est-elle montée en même temps ?

Ruthy : Oui, nos parents et les six enfants.

Lph: Comment viviez-vous en Ethiopie ?

Ruthy: Sur le plan matériel nous étions assez aisés. Mon père avait des terres et des employés. Nous possédions des moutons, des chèvres, des vaches et des poules.

Lph: Comment s’est passée votre scolarité en Israël ?

Ruthy: Je me souviens que les enseignants et l’équipe pédagogique voulaient aider, mais de manière naturelle, j’avais souvent le sentiment d’être une étrangère. Il y avait des choses que je ne savais pas faire ou comment faire. Je ne me souviens pas exemple de mon premier Pourim en Israël, je ne savais ce que signifiait se déguiser, car Pourim n’existait pas en Ethiopie (ndlr : les Juifs en Ethiopie n’ont pas connu la Torah orale, donc les fêtes fixées par les rabbanim).

Lph: Tous les membres de votre famille se sont-ils bien intégrés en Israël ?

Ruthy : Oui, D.ieu merci, dans l’ensemble, pour nous, tout s’est bien passé.

Lph: Notez-vous une évolution positive dans la manière de se comporter envers les Juifs d’origine éthiopienne ? Avez-vous vécu des situations de racisme ou de discrimination ?

Ruthy : Oui, bien sûr. Certes, ce n’est pas la majorité, mais je me suis parfois heurtée à des réactions désagréables. On nous fait parfois ressentir que nous sommes différents. C’est parfois dans l’air mais dans l’ensemble on ne peut pas se plaindre. J’entends parfois des cas par la radio ou la presse.

Lph: Que faudrait-il à votre avis changer ou améliorer concernant l’attitude face à la communauté éthiopienne ?

Ruthy : Mon mari et moi avons édité une bande dessinée intitulée « Un voyage en Ethiopie – Sur les traces des Beita Israël ». Je pense que grâce à ce livre, qui circulera beaucoup dans les écoles, les peurs, les préjugés et la méconnaissance finiront par disparaître. Plus les gens connaîtront notre histoire et notre culture, plus ils seront ouverts envers nous. Nous voulons montrer que nous sommes partie intégrante de l’aventure israélienne et que depuis la lointaine Ethiopie et coupés du reste du monde juif nous avons toujours rêvé de Jérusalem. Il y a encore pas mal de gens pour qui ceci n’est pas toujours évident.

Lph: A qui s’adresse principalement ce livre ?

Ruthy : Il s’adresse d’abord aux enfants, mais les messages qu’il contient sont valables également pour les adultes. À propos de notre communauté, puisque vous êtes un média francophone, sachez que notre bande dessinée parle aussi du Prof. Yossef Halévy, orientaliste et linguiste français, que l’Alliance Israélite Universelle avait envoyé en Ethiopie il y a 150 ans environ afin de faire connaissance avec notre communauté. Grâce à ses écrits, nous savons comment les Juifs éthiopiens vivaient à cette époque. Nous serions d’ailleurs heureux de savoir s’il a eu des descendants !

Lph: À part ce livre, organisez-vous d’autres activités pour faire connaître la communauté juive d’Ethiopie ?

Ruthy : Oui, depuis quelques années, mon mari et moi faisons des représentations théâtrales pour les enfants sur ce même thème de Yossef Halévy. Je me trouve dans mon village en Ethiopie, et arrive un « étranger » blanc, qui découvre peu à peu cette communauté, son histoire et ses coutumes. Par ailleurs, nous organisons aussi des discussions et tables-rondes avec des adultes et des jeunes. Nous y parlons de tolérance, de lutte contre les préjugés de l’acceptation de l’autre, et nous nous servons de notre exemple de couple « à deux couleurs » pour enseigner ces valeurs.

Lph: Avez-vous encore d’autres projets dans ce domaine ?

Ruthy : Oui. Nous avons encore beaucoup de rêves ! Nous voulons publier plusieurs livres qui retracent l’histoire de notre communauté et la présente au grand public. Et évidemment, nous cherchons des sponsors pour sortir ces livres que nous voulons présenter au public israélien, y compris en français !

Lph: Ya-t-il des organisations ou associations qui vous soutiennent ?

Ruthy : Non, mon mari et moi agissons de manière totalement autonome.

Lph: Est-ce votre activité principale ?

Ruthy : Elle occupe une grande place dans notre vie, mais au quotidien nous sommes tous les deux dans l’enseignement. C’est le vendredi, le shabbat, les fêtes ou en soirée que nous profitons de déployer cette activité.

Lph: Dernière question : êtes-vous confiante pour l’intégration de la communauté juive éthiopienne en Israël ?

Ruthy : Il y a encore beaucoup à faire mais nous pensons que grâce à des actions telles que la nôtre, surtout auprès de la jeunesse, nous arriverons à faire tomber les barrières qui résistent encore. Depuis que j’ai reçu le Prix Moskowitz, nous recevons énormément de réactions avec des messages de félicitations mais aussi d’encouragement pour poursuivre cette mission. Nous sommes optimistes sur les effets de notre action, et comme le dit un proverbe en langue amharite : « Peu à peu, l’œuf finira par marcher ». Les choses ne se font pas en un jour, l’essentiel est la direction !

Photos: Mikhal Aviour

