La Moldavie sera peut-être le prochain pays à transférer son ambassade à Jérusalem. Selon Israël Hayom les autorités moldaves pourraient faire une annonce officielle très prochainement. Toutefois, la crise politique qui agite actuellement cette petite république pourrait retarder l’application de la décision et les autorités israéliennes gardent donc encore une certaine discrétion sur cette question. En Israël on espère que ce transfert convaincra d’autres pays à faire le pas.

Pour l’instant, seuls les Etats-Unis et le Guatemala ont transféré leur ambassade dans la capitale israélienne. Le Paraguay l’avait fait mais suite à un changement de gouvernement et aux pressions de pays arabes, l’ambassade a été retransférée à Tel-Aviv. Deux autres pays, la Tchéquie et la Hongrie, ont ouvert des embyons d’ambassade à Jérusalem, et d’autres ont annoncé leur intention de principe, comme le Brésil, la Roumanie ou le Honduras.

Photo Illustration