Le maire de Jérusalem a lancé un appel au Premier ministre Naftali Benett pour lui demander de prendre position en faveur du projet du funiculaire vers la Vieille ville et le Kotel. Moshé Leon a insisté sur le fait que ce projet est le seul parmi ceux qui ont été étudiés qui puisse permettre d’alléger de manière significative la densité de circulation en Vieille ville – en transportant près de 3000 personnes par heure – tout en préservant l’environnement. Le maire a rappelé que les conditions de ciculation des véhicules privés comme ceux des tranposrts en commun sont devenues impossibles dans le périmètre de la Porte des Immondices, de la Porte de Sion et des rues adjacentes.

Le maire de la capitale a rappelé que depuis la validation du projet en juin 2017 et l’octroi du budget en mai 2018, rien n’a été fait pour sa mise en oeuvre à cause des procédures engagées devant la Cour suprême par des organisations ‘palestiniennes’ et d’extrême gauche. Il demande à ce que le gouvernement parle d’une seule voix et soutienne fermement le projet devant la cour. En effet, il y a quelques semaines, la ministre travailliste des Transports meirav Michaeli s’est prononcée contre le projet, officiellement parce que les « inconvénients surpasseraient les avantages ».

Moshé Leon a également rappelé que le projet du téléphérique avait répondu à toutes les conditions requises, qu’il avait obtenu la validation de toutes les instances compétentes au sein du ministère du Tourisme et celui des Transports et que des modifications y avaient été apportées en fonction des remarques. Il a enfin souligné les avantages touristiques et donc économiques d’un tel projet pour la ville de Jérusalem.

Photo Municipalité de Jérusalem