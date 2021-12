Après les menaces de Ra’am et la réunion « de la dernière chance » entre Ayelet Shaked, Walid Taha et Avigdor Lieberman comme entremetteur, la Loi de l’électricité revient lundi en commission de l’Intérieur en vue d’être adoptée en 2e et 3e lectures. Pour l’instant, peu d’informations ont été révélées sur ce qui a été convenu et concédé par les deux parties si ce n’est que Ra’am a levé le veto qu’il avait mis sur la personne d’Ayelet Shaked, et que la ministre de l’Intérieur devra autoriser ou non le raccordement à l’électricité dans une délai de 60 jours au lieu des 120 prévus dans le texte originel. La loi, si elle est adoptée permettra le raccordement à l’électricité et à d’autres commodités des milliers de maisons illégalement construites en secteur bédouin et arabe.

Photo Olivier Fitoussi et Yonatan Sindel / Flash 90