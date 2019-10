Des éclats de voix se sont produits lundi lors de la séance du parti Bleu-Blanc. Lorsque le président de la liste Benny Gantz a demandé à ses députés de préserver le flou en public sur la possibilité de formation d’un gouvernement minoritaire soutenu de l’extérieur par la Liste arabe, plusieurs députés de l’aile droite du parti se sont insurgés, parmi eux, Yoaz Hendel, Tsvika Hauser et Orit Farkash-Hacohen.

Yoaz Hendel a vivement réagi à cette demande faite par Benny Gantz et soutenue par l’équipe de négociateurs: « Il n’en n’est pas question. De mon point de vue, il n’y a pas de flou qui vaille. Un gouvernement minoritaire soutenu par des partis arabes n’est pas une option et il faut le dire haut et fort. C’est une question idéologique ». Ram Ben-Barak, proche de Benny Gantz a alors levé la voix plus fort que lui et a exigé qu’il suive les consignes de la direction du parti.

Tsvika Hauser est alors intervenu pour avertir que maintenir le flou sur une question aussi importante porterait atteinte au parti et ne faciliterait pas les négociations avec le Likoud.

Volant au secours de Benny Gantz, Yaïr Lapid a lancé: « Il n’est pas admissible qu’il y ait ici quelques personnes qui prétendent que leurs propos sont d’ordre idéologique alors que tous les autres ne seraient que des opportunistes! ».

L’ancien ministre de la Défense Moshé (Boguy) Yaalon a tenté de proposer un compromis (assez flou lui aussi…) en soutenant la position de la direction du parti mais rajoutant qu’en fin de compte seuls ceux qui acceptent Israël comme Etat juif et démocratique pourront se joindre à la coalition.

Benny Gantz a conclu en disant: « Chacun de nous peut avoir son opinion mais Bleu-Blanc n’adopte qu’une seule position et ne parlera que d’une seule voix ».

Une fois de plus, pour minimiser les dissensions dans ce parti patchwork, un communiqué botte en touche en attaquant le Binyamin Netanyahou sans le nommer: « Contrairement à ce qui se passe dans d’autres partis, la liste Bleu-Blanc est ouverte au débat et on n’y exige pas des déclarations de fidélité. La liste Bleu-Blanc est unie et engagée envers la formation d’un gouvernement libéral d’union sous la direction de Benny Gantz ».

