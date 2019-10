SAVE THE DATE : SHIREL EN CONCERT EN DECEMBRE

Crédit photo : Amendine Hayoun

« Yentl and me » est un spectacle unique, une confidence musicale, un parallèle entre la vie de Shirel et du personnage de Yentl : le 1/12 à Tel Aviv, le 4/12 à Netanya et le 8/12 à Raanana

À travers les chansons du film de Barbra STREISAND et celles du nouvel album de Shirel, découvrez l’histoire de ces destins croisés, l’une qui se bat pour étudier la Torah en dépit des interdits, l’autre luttant pour devenir juive. Un One Woman Show musical authentique et un hommage à Michel Legrand.

Réservations : culturaccess.com ou au 03 915 56 32

22 et 23 Novembre :

Dans le cadre de sa tournée internationale le prince du romantisme

Richard CLAYDERMAN sera en Israël pour 2 dates : le 22 Novembre à Tel Aviv et 23 Novembre à Haïfa

L’artiste à l’éternel sourire et aux cheveux blonds nous jouera d’anciens succès comme « Ballade pour Adeline » ainsi que de nouvelles mélodies.

Réservations : eventim.co.il

Du 18 au 26 Novembre :

Crédit photo : G.M.A

Venez revivre les moments magiques du Chorus Café en Israël avec Guy Mardel !

Dans ce lieu mythique parisien, il a interprété les plus grands succès des années 60-70. Aujourd’hui Guy Mardel et son orchestre seront sur les scènes israéliennes les 18, 24 et 26 Novembre à Netanya, Jérusalem et Tel-Aviv.

Réservations : culturaccess.com ou au 073-2160486

14 Décembre :

LARA FABIAN sera en concert Israël le 14 Décembre dans le cadre de sa tournée « 50 World Tour »

Elle célébrera sa carrière de manière unique et son 50e anniversaire avec un spectacle élaboré et élégant, centré sur le thème de l’amour et de la musique

Réservations : culturaccess.com ou au 03 915 56 32

Rubrique réalisée par Yael Sitbon