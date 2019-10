L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a pris la parole devant le Conseil de sécurité qui traitait de la situation au Proche-Orient. Israël y participait cette fois-ci.

Dany Danon a sévèrement critiqué l’attitude du conseil qui une fois de plus se focalisait sur Israël et épargnait par contre la Turquie: « Recep Erdogan a fait de son pays un abri pour les terroristes du Hamas et une plaque tournante financière pour le terrorisme. Il a fait de son pays un centre de terrorisme régional. Par ailleurs, il ne montre aucune retenue morale ou humaine face aux Kurdes. Mais pendant qu’il commet des massacres contre les Kurdes en Syrie, le Conseil de sécurité préfère s’en prendre à Israël avec des accusations recyclées. C’est une honte ».

Dany Danon a appelé l’Onu à venir au secours du peuple kurde, accusant le président Erdogan de commettre un nettoyage ethnique dans le nord de la Syrie.

C’est l’une des premières fois qu’un représentant officiel de l’Etat d’Israël a le courage de dire la vérité au sujet du président turc dans un forum international.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL