Ce soir (mardi) se jouait la demi-finale des championnats d’Europe de football des moins de 19 ans qui opposait la France à Israël.

Les jeunes Israéliens ont créé la surprise en remportant ce match 2 à 1 contre une équipe de France qu’ils redoutaient. En effet, les Français faisaient partie des favoris pour remporter le tournoi et auront été éliminés par les outsiders que personne n’attendaient.

Le premier but a été inscrit à la 30e minute contre son camp par un défenseur français. Secoués par cet épisode, les Français sont montés à l’attaque et ont eu plusieurs occasions de marquer, toutes déjouées par le gardien israélien, Tomer Tsarfati. Finalement, le second but de la partie aura été israélien à la 57e minute de jeu. Quatre minutes plus tard, les Bleus ont marqué mais ne parviendront pas à remonter au score.

Au coup de sifflet final, Israël mène 2 à 1 et monte donc en finale du championnat d’Europe contre l’Angleterre. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées lors des matchs de poule et Israël s’était incliné 1 à 0. C’est remontée à bloc que l’équipe d’Ofir Haïm, le sélectionneur des moins de 19 ans, espère prendre sa revanche ce vendredi et ramener la coupe à la maison!

