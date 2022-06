Le journaliste d’extrême-gauche Guidon Lévy, qui écrit dans Haaretz, n’en est pas à sa première déclaration contre son camp.

Il a déjà dit apprécier humainement Binyamin Netanyahou et s’est plusieurs fois alarmé que le seul programme de la gauche israélienne était »tout sauf Bibi ».

Lévy qui revendique et n’abandonne pas une idéologie très ancrée à gauche est allé encore plus loin ce soir (mardi) dans une interview donnée à la chaine 14.

»La haine de Netanyahou leur (aux politiques de gauche, ndlr) fait perdre le sens des choses. C’est ce qui les motive aujourd’hui, cette haine leur permet de masquer le fait qu’ils n’ont rien à proposer, ils ne représentent plus rien. Tous ceux qui osent trouver un point positif à Netanyahou sont immédiatement voués aux gémonies. Nous avons vu le gouvernement cette année – il est à mes yeux pire que les précédents ».

Puis il a ajouté: »La gauche sioniste n’existe pas. La gauche est post sioniste. La seule et vraie définition du sionisme aujourd’hui c’est la supériorité juive. Il est impossible d’être à la fois juif et démocratique – c’est l’erreur de la gauche, elle se ment à elle-même lorsqu’elle se dit sioniste. Je respecte la droite plus que la gauche parce qu’elle assume ses choix. Si Avoda et Meretz venaient à disparaitre de la Knesset, je ne les regretterais pas. La raison en serait simple: leur temps est passé ».

Guidon Lévy a fini en dévoilant pour qui il voterait aux prochaines élections: »Je voterai pour la liste arabe unifiée. La gauche n’existe plus, c’est une escroquerie ».

Photo: Flash90