Le président de l’Etat Reouven Rivlin a annoncé à Benny Gantz que dans les conditions actuelles, il ne prolongera pas le mandat qui lui a été confié pour former un gouvernement. Reouven Rivlin a expliqué que sa décision a été prise après avoir discuté avec Binyamin Netanyahou qui n’a pas confirmé que les deux parti(e)s seraient en passe de signer un accord pour un gouvernement d’union.

Le président de l’Etat n’a toutefois pas encore annoncé qu’il confiera le mandat à Binyamin Netanyahou: « Si aucun accord n’est signé d’ici lundi soir et si le nombre des recommandation ne change pas d’ici-là le mandat retournera à la Knesset pour une durée de 21 jours durant lesquels les députés pourront se mettre d’accord sur un candidat consensuel. Celui-ci aura alors 14 jours pour former un gouvernement.

Reouven Rivlin a également précisé qu’il serait prêt à reconsidérer sa décision sur la prolongation si les deux candidats en font la demande conjointement, un scénario qui n’a d’ailleurs pratiquement aucune chance de se produire.

De manière ironique, le mandat de former un gouvernement serait retiré à Benny Gantz chef de Bleu-Blanc…pour être confié à Benny Gantz président de la Knesset!

Orly Lévy-Abecassis prend parti pour Binyamin Netaynahou

Avant que la décision du président de l’Etat ne soit publiée, Orly Lévy-Abécassis, présidente du parti Gesher avait annoncé dimanche matin qu’elle soutient la demande faite par le Likoud au président de l’Etat de confier le mandat de former un former un gouvernement à Binyamin Netanyahou. Rappelons que la députée avait choisi de ne recommander aucun des deux candidats auprès du président après les dernières élections.

Le mandat confié à Benny Gantz prend fin lundi soir à minuit et ce dernier a adressé une lettre au président de l’Etat pour qu’il prolonge ce mandat de deux semaines. Mais au Likoud, des voix se font entendre pour exiger que le président Rivlin confie cette fois le mandat à Binyamin Netanyahou, soulignant que le Likoud dispose de 36 sièges contre à peine 15 à Bleu-Blanc.

Dans un post qui explique et justifie son changement d’attitude, Orly Lévy-Abécassis écrit : « Il s’agit d’une nouvelle situation qui exige une conclusion réaliste. La lettre adressée par Benny Gantz au président de l’Etat pour une prolongation de son mandat constitue un aveu d’impossibilité pour lui de former un gouvernement et une tentative de gagner du temps pour exercer des pressions sur les pourparlers dans le but de soutirer de nouvelles concessions de l’autre partie et obtenir davantage de rouages de pouvoir… ».

Orly Lévy-Abécassis va encore plus loin : « Ces négociations qui ont débuté dans le but de lutter ensemble contre le Corona se sont transformées en une étrange tromperie politique assortie de menaces contre le Premier ministre: ‘Si vous n’accédez pas à nos exigences, nous présenterons un texte de loi à la Knesset visant à vous interdire personnellement de fonctionner comme Premier ministre’! Il est bizarre d’entendre des leçons de morale sélectives de la part de ceux qui ont promis d’appliquer une ‘politique propre ».

Celle qui faisait encore partie du trio Avoda-Gesher-Meretz il n’y a pas si longtemps propose aujourd’hui, pour sortir de l’impasse, de reconnaître ces évidences: 1. Le Likoud est le plus grand parti à la Knesset; 2. Le Premier ministre est soutenu par 59 députés (elle s’inclut désormais dans ce décompte); 3. Même dans le contexte actuel, le gouvernement fonctionne et est soumis à une supervision; 4. Dans ces conditions c’est à Binyamin Netanyahou que le président de l’Etat doit confier le mandat de former un gouvernement, car, reconnaissons-le, il est le seul à pouvoir le faire ».

Le Premier ministre a partagé ce post en y rajoutant une courte phrase: « Orly! Bienvenue! »

Si ce nouveau développement est accueilli avec satisfaction au Likoud et à droite, à gauche, les attaques sont violentes. Nitzan Horowitz, président de Meretz a écrit : » Orly Lévy-Abécassis ne représente pas le moindre électeur parmi les 260.480 qui ont voté pour la liste Avoda-Gesher-Meretz. Sa démarche méprisable est en fait un vol de voix de la gauche pour obtenir des avantages personnels. Il faut immédiatement dévoiler l’accord de corruption politique conclu entre Lévy-Abécassis et Netanyahou… ».

La députée Tamar Sandberg, n°2 de Meretz a écrit: « Après sa décision précédente, je me demandais comment Orly Lévy-Abécassis pouvait encore dormir la nuit. Maintenant, je comprends qu’elle n’a ni conscience, ni morale ni la moindre honte ».

Photo Olivieer Fitoussi / Flash 90