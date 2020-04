Les familles des soldats disparus Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d ont réagi au nouvelles répétées faisant état de l’aide humanitaire apportée par Israël à la bande de Gaza pour lutter contre le Corona.

Dans un appel solennel au Premier ministre Binyamin Netanyahou et au ministre de la Défense Naftali Benett, Simha et Léa Goldin les appelle à empêcher le transfert d’argent qatari prévu cette semaine et de cesser immédiatement toute aide humanitaire à la bande de Gaza jusqu’à ce que le Hamas ait restitué les dépouilles des deux soldats et libéré les deux civils détenus.

Dans leur appel, les parents du jeune officier sont sévères : « Netanyahou et Benett ratent systématiquement toute occasion qui leur est donnée de faire revenir Hadar, Oron, Abera et Hicham. Il est inadmissible que le gouvernement continue à faire des gestes humanitaires unilatéraux envers le Hamas alors que Yahia Sinwar retient des soldats et des civils ».

Photo article Hadas Parush / Flash 90