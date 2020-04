Le président de la Knesset (et de Bleu-Blanc) Benny Gantz n’a pas attendu la fin du mandat qui lui a été confié pour former un gouvernement (lundi minuit) et a adressé une lettre au président de l’Etat Reouven Rivlin pour demander que son mandat soit prolongé de deux semaines.

Dans sa lettre il écrit notamment : « La crise, politique, sanitaire et sociale m’ont amené à prendre la décision – assortie d’un prix politique très lourd – de tout faire pour tenter de former un gouvernement avec le Likoud. J’ai considéré qu’en cette période il était préférable de repousser des acquis politiques et des aspirations personnelles afin de faire ce qui s’impose. Cette démarche implique de ma part de procéder à des actes politiques difficiles mais qui sont importants sur le plan national(…)Nous avons tenu des négociations intensives pour former un gouvernement et je pense que nous sommes proches d’un accord. Ceci nous demande un laps de temps supplémentaire pour arriver à un accord final(…)Je demande donc une prolongation de deux semaines afin de nous laisser le temps de former ce gouvernement afin de répondre aux défis auxquels nous faisons face… ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90