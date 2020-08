Moché Feiglin, président du parti Zehout a évoqué l’explosion qui s’est produite mardi soir dans le port de Beyrouth et qui a fait au moins 100 morts et plus de 3000 blessés: « Croyez-vous vraiment que ce qui a explosé était un ‘simple’ entrepôt de nitrate d’ammonium ? Vous comprenez que cet enfer devait s’abattre sur nous un jour sous forme de missiles! Je crois que ce qui y était entreposé était destiné un jour à Israël dans le cadre de la guerre que le Hezbollah nous livre (…) J’ai quelques notions sur les explosifs. La plus forte explosion à laquelle j’ai assisté avait nécessité 2,5 tonnes de TNT. Or, ce que nous avons vu dans le port de Beyrouth était encore plus puissant. On aurait dit une mini-explosion atomique. »

Puis il relie ce qui s’est passé à la fête de Tou Be’Av qui a commencé mardi soir, citant un enseignement de Rabban Gamliel: « Il n’y eut pas de meilleurs jours pour Israël que le 15 av et Yom Kippour ». « Cet enseignement a eu une saisissante actualité mardi soir ».

L’ancien député aborde aussi la situation face au Hezbollah : « Cela fait des années que j’avertis que le retrait du Liban et le nouveau rapport stratégique imposé par le Hezbollah ont fait entrer Israël dans une situation de terreur face à l’organisation qui nous fait face depuis le Liban, qui certes n’a pas la bombe atomique mais qui dispose de 200.000 missiles qui peuvent atteindre n’importe quel point stratégique dans le pays. Alors, continuez à célébrer le retrait du sud-Liban et la situation folle dans laquelle vous avez placé nos enfants ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90