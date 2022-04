Le chef d’Etat-major, Aviv Kohavi, était ce soir avec des combattants à Tel Aviv. Il a prévenu les officiers présents que Tsahal devait se préparer à une opération ‘Gardien des murailles’ (‘Shomer Ha’homot) 2.

Cette opération avait été menée en mai 2021, d’une part dans les villes mixtes afin de mettre un terme aux émeutes des Arabes israéliens qui ont agité le pays et d’autre part, face à Gaza d’où des missiles étaient lancés sur la population civile israélienne.

Kohavi a estimé qu’après l’élimination des trois terroristes à Djénine dans la nuit de vendredi à samedi, le Hamas pourrait riposter en lançant des missiles sur le sud du pays.

Dans ce contexte, le ministre de la Défense, Benny Gantz a effectué ce soir une visite dans la cellule spéciale du Shabak et s’est entretenu avec les responsables des actions de renseignements et des opérations à mener pour freiner la vague d’attentats.

Par ailleurs, pour le deuxième soir consécutif, des Arabes israéliens ont jeté ce soir des bouteilles de verre et des projectiles sur des policiers, Porte de Damas, dans la vieille ville de Jérusalem.

Ces échauffourées font suite à la visite cet après-midi de Yaïr Lapid au même endroit. Il était accompagné du vice-ministre de la Sécurité intérieure, Yoav Ségolovitch, de la ministre de l’économie Orna Barbibaï et du chef de la police Kobi Shabtaï. Ce dernier lui a présenté les plans d’action de la police dans la zone.

L’Autorité palestinienne a condamné cette visite qu’elle a qualifié de »provocation » d’autant plus que Lapid en a profité pour insister sur le nombre important de forces de police qui doivent se trouver dans cet endroit de la capitale dans les jours qui viennent et notamment au moment de Pessah. Pour le ministère palestinien des Affaires étrangères, cela revient à de l’incitation à la haine contre les Palestiniens et une »expression de l’apartheid pratiqué en Israël dans le cadre duquel Israël protège les Juifs et ignore les fêtes musulmanes et chrétiennes ».