Un événement historique et exceptionnel aura lieu en Vieille ville de Jérusalem durant la période de ‘hol hamoed Souccot. Un rassemblement (à huis-clos) de quelque 800 Lévites (descendants de la Tribu de Lévi) interprétera des chants tirés des Psaumes de David tel que cela se passait autrefois dans le Temple de Jérusalem. Cela se passera au sud du Mont du Temple, sur les escaliers en pierre situés aux « Portes de ‘Houlda ».

Cet événement, le premier depuis la destruction du Temple, est à l’initiative de la Société pour le développement du Quartier Juif. Son directeur-général, Herzl Ben-Ari, très enthousiaste, a déclaré: « L’inspiration d’un tel événement vient de la traditionnelle Birkat Cohanim qui se déroule deux fois par an devant le Kotel. Nous avons l’intention d’amener sur une même estrade des centaines de Lévites et reconstituer les chants antiques qui étaient interprétés dans la cour du Temple de Jérusalem. Je fermerai les yeux et m’imaginerai les milliers de pèlerins, habillés de blanc et purifiés par le bain rituel, les yeux qui brillent. Je sens les senteurs de l’encens, j’entends les voix des Leviim qui chantent, accompagnés des tambours, des harpes et des trompettes, le tout dans une atmosphère de joie immense ».

L’idée d’une telle manifestation est également venue suite au phénomène très populaire des chants collectifs « Kouloulam » ainsi qu’aux prières des selih’ot devant le Kotel.

Ce moment historique, qui aura lieu mercredi 16 octobre à 17h00, est uniquement réservé aux hommes leviim mais l’événement sera retransmis en direct sur Internet.

Pour des Leviim qui voudraient encore s’inscrire: 02-651.11.22 ou shirathaleviim@gmail.com

