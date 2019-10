Deux hôtels israéliens ont été classés parmi les cinq meilleurs hôtels du Moyen-Orient. Il s’agit du ‘David Citadel’ de Jérusalem, classé 4e, et de l’hôtel Mamilla, à Jérusalem également, classé 5e. D’autres hôtels israéliens figurent en position honorable: le Waldorff Astoria est 12e et le légendaire King David qui est 15e.

Le classement a été établi par le magazine touristique ‘Condé Nast Traveler’ sur la base de l’avis des lecteurs. Le classement établi par ce magazine est très ancien et il est considéré comme l’un des plus fiables et prestigieux de la branche hôtelière. Ce ne sont pas moins de six-cent mille touristes-lecteurs à travers le monde qui réagissent sur le site du magazine et donnent leur avis sur les hôtels dans lesquels ils ont séjourné.

De manière non surprenante, les trois premiers au classement sont des hôtels situés à Dubaï.

Photo Illustration