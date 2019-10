La peste verte et la peste brune s’alternent pour semer la terreur et la mort en Europe. Après la Préfecture de Paris et la synagogue de Helle en Allemagne, un homme a poignardé plusieurs personnes devant le centre commercial Arndale de Manchester en Grande-Bretagne. Au moins cinq personnes ont été blessées à divers degrés et ont été d’abord soignées sur place puis transportées à l’hôpital. Les témoins choqués ont indiqué que l’individu frappait au hasard.

Le terroriste a été arrêté au moyen d’un pistolet à impulsion électrique et le centre commercial a été évacué. Contrairement aux tergiversations françaises après l’attentat de la Préfecture de Paris, les Britanniques ont tout de suite compris de quoi il s’agissait et les instances policières et judiciaires antiterroristes ont été immédiatement saisies.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit « choqué ». Il a adressé ses « pensées » aux victimes et remercié les services de secours et les enquêteurs.

Photo Google images