Lior Knafo a fait son alya de Marseille il y a 4 ans : « En arrivant en Israël, j’ai effectué un programme Massa au NAC avec, à la clé, l’obtention d’un diplôme en Prépa Business & Finances. J’ai ensuite fait mon service civil dans un jardin d’enfants nécessitant une éducation spécialisée. Aujourd’hui, je suis en 3ème année de licence en psychologie au NAC » explique la jeune femme.

Harry Taïeb est devenu expert-comptable et dirige aujourd’hui son propre cabinet d’expertise après une licence en Business et Assurance au NAC. Stéphanie Halberstam occupe un poste de AM Enablement Manager chez Similarweb, après avoir suivi un cursus Business au NAC. Ilan Farache, qui a fait son Alya, il y a 8 ans et une Prépa Massa du NAC en 2013, après avoir été combattant Nahal en 2014, a obtenu sa licence en système informatique et management. Il travaille aujourd’hui en tant que software developper à Ramat Gan…

Comme eux, ils sont des centaines à avoir choisi le Netanya Academic College pour faire leurs études et assurer leur avenir en Israël.

Parce que le Netanya Academic College, au-delà d’être une superbe institution au cœur du pays, avec ses diplômes reconnus en Israël et à l’international et ses programmes d’études adaptés aux exigences du marché, c’est un lieu d’excellence pour tous les francophones.

Avec son « Campus francophone »– concept unique en Israël – où une équipe professionnelle organise l’accueil, l’orientation, l’admission, le soutien pédagogique et financier des étudiants, avec son excellent oulpan et ses tuteurs académiques, ses cours optionnels en français parrainés par l’Alliance Israélite Universelle, le N.A.C offre aux immigrants francophones une immersion en douceur, une réelle écoute et les meilleures conditions pour réussir prépas*, licences, et masters de l’institution.

Pas de doute que le très bel environnement, les logements universitaires et le centre sportif doté d’une piscine et de terrains de tennis, les bibliothèques et les laboratoires, la synagogue et le bet midrach offrent un cadre idéal, confortable et moderne adapté aux besoins des jeunes étudiants et apportent un bien-être essentiel à leur épanouissement personnel, social et intellectuel.

C’est pourquoi le N.A.C représente un véritable « foyer académique » pour les premières années d’études et de vie en Israël, un lieu d’accueil et d’accompagnement assuré avec bienveillance et rigueur à la fois, pour atteindre l’excellence israélienne. Des centaines de jeunes adultes, avocats, banquiers, chefs d’entreprise, informaticiens et autres professionnels de haut niveau ont vécu cette expérience sociale et intellectuelle et sont devenus des citoyens israéliens intégrés, actifs et engagés dans la vie économique et sociale du pays.

LES ETUDES SUPERIEURES AU NAC : LICENCES ET MASTERS en droit, business, communication, informatique, gestion des systèmes de données, sciences du comportement, assurance, banque et finance, systèmes de santé

*WHAT ELSE?

Pour tous ceux qui veulent étudier, plus besoin de test psychométrique. La prépa du N.A.C est une passerelle idéale ! Elle offre un remarquable oulpan d’Hébreu universitaire, des remises à niveau en anglais et en maths, des cours d’économie et de découverte de la société israélienne ainsi qu’une initiation à la pensée juive. Une formation avec validation de crédits académiques qui vous ouvrira directement les portes de l’université !

Renseignements & Inscriptions :

https://www.netanya.ac.il/le-campus-francophone

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdosBz81qQKrGLuinOSKJ311baG8PY_L2-fzrqzlvAlUMJrYw/viewform

09 8607898 – 09 8607417

HannaG@netanya.ac.il

Anaia@netanya.ac.il