Il y a quelques semaines, éclatait le scandale Pegasus et dans son sillon, les avocats de Binyamin Netanyahou avait obtenu une suspension du procès, le temps de vérifier la légalité des preuves acquises par l’Accusation. En effet, le téléphone de l’un des témoins-clé, Shlomo Filber, avait été espionné et il fallait s’assurer que cette fouille avait été faite sur mandat obtenu en bonne et due forme.

Aujourd’hui (dimanche), le tribunal a rejeté la demande d’invalidation de ces preuves par la Défense. Les juges ont estimé que les échanges trouvés sur le téléphone de Filber étaient valables et ont ordonné la reprise du procès demain (lundi).

Cette reprise intervient quelques temps après le rejet par la Défense d’un arrangement juridique qui aurait pu mettre un terme à la saga judiciaire. Si cette option existe toujours, pour l’heure elle n’est donc pas d’actualité.

A l’époque où il était question de cet arrangement, le journaliste Yinon Magal avait lancé une cagnotte pour témoigner à l’ancien Premier ministre le soutien des citoyens israéliens. De très nombreuses personnes ont tenu à manifester leur reconnaissance et à encourager Netanyahou à aller jusqu’au bout du procès. La somme recueillie de 4 millions de shekels n’a, pour l’instant, pas encore été remise à son destinataire. La banque Discount, chez qui la somme a été déposée, la retient en attendant des éclaircissements juridiques. D’après le site »Srugim », la banque attend le feu vert du conseiller juridique du gouvernement et de celui de la Knesset pour savoir comment faire parvenir cet argent à Binyamin Netanyahou en toute légalité.