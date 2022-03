L’armée de l’air israélienne a célébré la fin de la formation d’une nouvelle promotion de conducteurs d’engins de chantier et de véhicules lourds. La spécificité de cette promotion est qu’elle est composée de soldats orthodoxes, et qu’elle est la plus grande de ce type depuis la création de ce cours.

Les familles des soldats étaient présentes et elles ont exprimé la fierté de voir leur fils au sein de l’armée d’Israël.

Les soldats orthodoxes sont accompagnés pendant leur parcours par l’association Netsah Yehouda et appartiennent au département orthodoxe de l’armée de l’air. Le nombre de nouvelles recrues et la satisfaction éprouvée aussi bien par les soldats que par leur famille montrent que l’enrôlement des haredim dans l’armée de l’air en particulier et dans Tsahal en général, est en augmentation.

Parallèlement, ce soir encore des centaines de haredim ont manifesté contre le projet de loi d’enrôlement des orthodoxes à l’armée. Ce sujet qui divise la classe politique, divise aussi la société orthodoxe. L’issue de ces débats demeure incertaine.