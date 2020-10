Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a publié un communiqué cinglant à propos d’une fausse nouvelle diffusée sur le site Ynet (Yediot Aharonot) concernant son épouse Sarah. Mardi matin un titre annonçait : « Spécial pour Sarah Netanyahou : un nouveau véhicule blindé qui coûte plus d’un million de shekels ». « Révélation » qui a été relayée comme une traînée de poudre par presque tous les médias, avec l’effet que l’on imagine dans la population qui vit actuellement d’énormes difficultés économiques.

Mais peu après, le Shin Bet a publié un démenti catégorique : « Il ne s’agit pas du tout d’un nouveau véhicule acquis pour la protection de l’épouse du Premier ministre mais d’un véhicule faisant partie de toute une série de véhicules commandées il y a trois ans, destinés à remplacer les voitures blindées des personnalités à protéger. Il s’est agi d’une décision professionnelle et technique du Shin Bet ainsi que du département de Défense au sein du bureau du Premier ministre. Les personnes destinataires de ces véhicules n’ont aucun lien avec les décisions en la matière ».

Le Premier ministre a écrit : « Le ballon s’est dégonflé en une heure mais les dégâts ont déjà été causés. Je n’ai même pas d’illusions quant à des excuses de leur part. Les médias de gauche s’acharnent une nouvelle fois contre mon épouse, comme ils le font depuis 20 ans. Je ne connais pas beaucoup de gens qui auraient tenu le coup face à cette chasse à l’homme mais je sais aussi que la population sait déjà faire la part des choses et distinguer la vérité du mensonge. Ma chère épouse Sarah, je t’admire pour la manière dont tu fais face à ces mensonges et cet acharnement des médias. Merci pour continuer malgré tout cela à faire du bien aux citoyens d’Israël et à ta famille ».

Photo Alex Kolomoïsky / POOL