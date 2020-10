Après cinq heures de délibérations, le cabinet du Corona a décidé mardi soir à l’unanimité de prolonger le confinement du pays jusqu’à dimanche 18 octobre à minuit. Toutefois, l’interdiction de s’éloigner à plus d’un kilomètre du domicile a été levée pour les proches membres d’une famille et le rabbin dans la cadre d’un mariage. Le cabinet se réunira une nouvelle fois jeudi pour prendre les décisions concernant les écoles et les petites entreprises, en fonction des chiffres de contamination.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90