Les allègements du confinement ne seront pas décidées mardi. Après plusieurs heures d’incertitude, le cabinet interministériel du Corona se réunira finalement mardi soir mais ne prendra de décisions quant aux allègements que jeudi.

Le premier ministre et les ministre de la Santé souhaitaient que la réunion soit carrément reportée à jeudi mais Benny Gantz, qui ne rate pas une occasion de mettre des bâtons dans les roues exigeait qu’elle se tienne encore mardi : « La discussion sur la stratégie de sortie du confinement ne supportera pas un nouveau report ». Finalement, le Likoud et Bleu-Blanc ont trouvé un compromis : réunion mardi, décisions jeudi.

Les ministres devaient décider mardi de la réouverture des jardins d’enfants et des classes élémentaires, des petites entreprises employant moins de dix personnes sans accueil du public ainsi que des restaurants en mode « take away ». Mais au vu des chiffres qui ne sont pas encore assez bas, le Premier ministre, après concertation avec d’autres ministres concernés, a considéré qu’il était un peu trop tôt pour prendre de telles décisions, souhaitant attendre les effets des fêtes de Souccot et Sim’hat Torah où il y a eu de nombreuses infractions aux consignes de rassemblements.

Le coordinateur du Corona, Prof. Rony Gamzou a exprimé son inquiétude à propos des chiffres encore trop élevés malgré le confinement général. Il a souligné qu’après trois semaines de confinement, il y a encore 30 villes et localités « rouges ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90