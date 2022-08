En Israël, Carrefour deviendra  »Super »

D’ici la fin de l’année le groupe Electra va ouvrir 25 supermarchés Carrefour en Israël. Mais ils ne s’appelleront pas Carrefour… Ils porteront l’enseigne »Super ».

Si le nom change, le groupe assure que les magasins ont été planifiés par Carrefour et répondront aux critères internationaux de la marque française. »Super » est la marque qui sera donnée à ces supermarchés israéliens »jusqu’à l’installation complète de la chaine en Israël ».

D’ici la fin 2022, 22 magasins Yaïnot Bitan et Mega seront transformés pour ouvrir sous l’enseigne »Super » et trois nouveaux seront ouverts.

D’autres devraient voir le jour pendant le premier trimestre 2023.

D’après Yaïnot Bitan, »les nouveaux supermarchés doivent ouvrir à Tel Aviv, Or Yehouda et Kiryat Gat et les anciens qui seront transformés se situent dans la région de Tel Aviv, Kiryat Ono, Herzliya, Rishon Letsion, Rosh Haayin, Modiin, Raanana et Ramat Hasharon ».

Pour l’heure, les lieux précis ne sont pas communiqués.

L’accord de franchise entre la chaine internationale française et le franchisé israélien a été signé pour une période de 20 ans renouvelable 20 ans supplémentaires. Carrefour est la cinquième chaine de supermarchés la plus grande du monde.