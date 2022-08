Le Président de l’Etat d’Israël, Itshak Herzog, était aujourd’hui dans des écoles du courant orthodoxe à Elad à l’occasion de la reprise des cours en ce début du mois d’Eloul.

Sa visite a été marquée par deux moments forts. Le premier à la Yeshiva ‘Torah Betifarta’ où il s’est assis dans le Beth Hamidrach avec les élèves et a étudié une page de guémara avec certains d’entre eux.

Le second moment émouvant de la journée s’est déroulé au Talmud Torah où étudie Nehoray Gol, le fils de Boaz Gol, z’l, qui a été assassiné le jour de Yom Haatsmaout dans un terrible attentat. Le Président de l’Etat a remis à Nehoray un cadeau.

Itshak Herzog a déclaré: »J’ai été heureux de commencer la journée, en ce début du mois d’Eloul, et d’ouvrir l’année scolaire dans le secteur orthodoxe dans la ville d’Elad. Hélas, il n’y a pas longtemps, les habitants ont vécu un attentat terroriste et aujourd’hui, je vois des sourires et de la joie dans les yeux des élèves, des parents, des enseignants et des directeurs. J’espère et je souhaite voir de tels sourires dans tout le pays pour le début de l’année scolaire ».