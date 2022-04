Le Premier ministre Naftali Bennett est en ce moment en visite dans la base militaire de la division de Judée-Samarie près de Bet El pour une évaluation de la situation sécuritaire.

Il y a tenu une conférence de presse, lors de laquelle il a expliqué les mesures entreprises par le gouvernement. Il a annoncé que plus de 15 attentats avaient été déjoués ces derniers jours en Judée-Samarie et dans le reste du pays et que 207 suspects avaient été arrêtés.

Il en a profité pour lancer quelques piques politiques à l’égard de l’opposition. »Pendant de trop nombreuses années, la sécurité des citoyens israéliens a été abandonnée, de la criminalité agricole à celle dans la société arabe; pendant des années la police a été délaissée. Nous avons débloqué 181 millions de shekels pour le renforcement de la police ».

Il a aussi dénoncé ceux qui accusent le gouvernement d’être responsable des attentats récents. »Les seuls responsables des attentats sont les terroristes », a-t-il indiqué, »nous devons être unis dans ces moments ».

Par la suite, il a été interrogé sur le débat autour du hametz dans les hôpitaux. Pour le Premier ministre, il n’est pas nécessaire de faire de lois dans ce sens. Il a dit préférer faire confiance au respect mutuel que les gens se doivent.

Concernant l’avenir du yishouv Evyatar, où le gouvernement s’est engagé à laisser construire une yeshiva après l’évacuation des familles en juillet 2021. Le Premier ministre n’a pas répondu précisément sur le cas de ce yishouv mais a affirmé que son gouvernement ne pratiquerait pas de gel des constructions en Judée-Samarie.

Enfin, il a déclaré officiellement que son domicile à Raanana était devenu la maison officielle du Premier ministre »jusqu’à ce que les travaux de rénovation à Balfour soit terminés ». Rappelons, à cet égard, que le domicile privé de la famille Bennett a été transformé ces derniers mois en forteresse blindée, au grand dam des riverains et pour une somme de près de 50 millions de shekels, payés par le contribuable israélien. Pendant ce temps, d’après les révélations de la journaliste Ayala Hasson de la chaine 13, les travaux Rue Balfour à Jérusalem, n’ont pas encore commencé.

Le Chef d’Etat-major, Aviv Kohavi, a également pris la parole. Il a insisté sur la façon exemplaire dont les différentes unités de Tsahal gèrent les tensions sécuritaires du moment. Par ailleurs, il a précisé que la préparation de l’armée de l’air à une action en Iran se trouve dans une phase d’accélération.