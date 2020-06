Le Shin Bet – en coopération avec Tsahal et la police – a annoncé avoir retrouvé et arrêté le terroriste auteur de l’assassinat du soldat Amit Ben-Yigal hy »d. Le 12 mai dernier, alors qu’il participait à des arrestations de terroristes, Amit Ben-Yigal hy »d avait reçu un bloc de pierre sur la tête jeté du haut d’un immeuble. Le terroriste, Nazmi Abou Bakhr, avait été arrêté avec d’autres suspects tous habitants de l’immeuble. Il a fini par avouer.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a félicité les forces de sécurité qui ont retrouvé le terroriste et a indiqué avoir donné l’ordre de détruire sa maison. Le ministre de la Défense Benny Gantz a lui-aussi adressé ses félicitations aux différentes forces de sécurité et a assuré que quiconque portera atteinte aux soldats ou aux citoyens d’Israël paiera un prix très cher.

Scène émouvante aux larmes, Baroukh Ben-Yigal, le père du soldat, s’est rendu sur sa tombe et lui a annoncé la nouvelle. S’adressant à lui comme s’il parlait à une personne vivante, il lui a également annoncé qu’il a été en contact avec l’organisation Hidabrut et le rav Zamir Cohen et qu’un Séfer Torah avait été écrit en sa mémoire. Il sera offert au lycée-yeshiva « Tsvia Noam » à Lod dont les trois maisons d’études ne possèdent pas de Séfer Torah.

Il a aussi annoncé que mille livres de Tehilim (Psaumes) ont été offerts en sa mémoire par deux étudiants américains et qui seront distribués.

Le père, exemple de courage, quitte la tombe en souhaitant « Bonne nuit » à son fils.

Photo Yossi Aloni / Flash 90