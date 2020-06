Pour l’instant, les propos ont été tenus lors dune réunion secrète entre Benny Gantz, Gaby Ashkenazy et des hauts responsables de Bleu-Blanc, mais certains ont filtré et sont parvenus « aux oreilles » de la chaîne Kan-Hadashot. Benny Gantz et Gaby Ashkenazy ont exprimé des réserves quant au Plan Trump mais tout en restant dans le flou. Benny Gantz a déclaré : « Nous sommes en pourparlers avec les Américains et d’autres acteurs. A la fin, il faudra aller vers uns solution équilibrée ». Comprenne qui pourra. De son côté, le ministre des Affaires étrangères (sic) Gaby Ashkenazy a déclaré : « Il faudra voir quelle sera le plan posé sur la table. Nous ne nous sentons pas obligés par n’importe quel plan ».

Photo Gili Yaari / Flash 90