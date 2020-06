Afin d’aider la population face au Corona sur le plan social, le Premier ministre et le ministre des Finances ont annoncé deux mesures importantes. La première consiste dans le rallongement d’un mois – jusqu’à la fin du mois de juin – de la période d’obtention de l’aide du Bitouah Leoumi pour les personnes mises en congés sans solde.

Par ailleurs, Binyamin Netanyahou et Israël Katz ont annoncé une baisse significative des taxes sur de nombreux produits afin d’en baisser les prix, pour un coût totale de 1,45 milliards de shekels par an pour l’Etat. Parmi les produits concernés dont les taxes baisseront, donc les prix : téléphones portables (-15%), chaussures (-12%), textiles et habillement (-6%), électronique de divertissement (entre – 15% et -30%), électronique ménagère (entre -6% et -12%), ampoules et luminaires (entre -8% et -12%), jouets (-12%), cosmétiques (-12%), produits pour nourrissons et bébés (-12%), montures et lunettes et lentilles (-12%).

Afin d’assurer la répercussion de la baisse des prix pour les consommateurs, le Premier ministre et le ministre des Finances ont annoncé que des contrôles seront effectués auprès des détaillants.

Le Premier ministre a justifié ces mesures pour deux raisons: alléger le budget des familles et aider la relance de l’économie israélienne.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90