Le président tchèque Miloš Zeman a adressé une lettre particulièrement émouvante à l’ancien Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou :

« Cher Premier ministre,

Permettez-moi de vous exprimer ma sincère gratitude pour notre amitié personnelle et ma profonde admiration pour la manière dont vous avez effectué votre mandat si important de Premier ministre de l’Etat d’Israël. Vous avez été Premier ministre d’Israël durant 12 ans, mais votre activité politique a duré bien plus longtemps. Vous avez mené le Likoud à la victoire au parlement à plusieurs reprises, vous avez combattu le terrorisme et surtout, vous avez fait prospérer l’économie israélienne. Plus tôt, lorsque vous serviez dans une unité d’élite de Tsahal, vous aviez défendu les intérêts des Juifs, et pas seulement en Israël. J’admire votre courage à affronter le danger face-à-face.

C’est pour moi un immense honneur de vous considérer comme ami de la Tchéquie. J’aime à penser en arrière et aux discussions que nous avions dans une atmosphère amicale. Lors de la cérémonie d’inauguration de la Maison de la Tchéquie à Jérusalem, j’avais dit dans mon discours que les politiciens créent de nombreux mots mais que seuls les actes se voient. Et j’apprécie beaucoup les efforts que vous avez déployés pour le bien de votre beau pays. Vous avez apporté une énorme contribution dans l’édification d’un Etat d’Israël prospère, ce qui a été comme une arête dans la gorge de beaucoup. On le sait, la réussite ne pardonne pas !

Mon cher Bibi, permettez-moi de vous remercier une nouvelle fois et de vous souhaiter la force et la santé pour l’avenir. Je vous souhaite vraiment de rester l’homme déterminé que vous êtes sans l’ombre d’un doute. »

Photo Kobi Gideon / GPO