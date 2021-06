Dissensions dans la coalition au sujet de la commission d’enquête sur les sous-marins

Des dissensions sont apparues mercredi entre Ayelet Shaked et Gideon Saar d’une part et Benny Gantz de l’autre. Ce dernier avait annoncé en grande pompe qu’il avait l’intention de désigner une commission d’enquête sur l’achat des sous-marins allemands et d’autres bâtiments de marine par le ministère de la Défense sous le gouvernement Netanyahou.

Benny Gantz avait affirmé mardi avoir transmis un protocole au bureau des ministères de la Justice et des Finances afin de pouvoir mettre cette question à l’ordre du jour lors du prochain conseil des ministres. Le ministère de la Justice ayant dans un premier temps nié avoir reçu un tel document, un vif échange s’est tenu entre les bureaux des deux ministres. Plus tard, le ministre de la Justice Gideon Saar a répondu vertement qu’il s’agissait d’un travail non professionnel au vu de la gravité d’un tel sujet : « La création d’une commission nationale d’enquête est un sujet grave. La précipitation et l’absence d’un débat sérieux précédant à une telle création ne sont pas acceptables. Le ministre de la Justice tient à ce que les procédures soient respecteés ». Dans l’entourage de Gideon Saar on indique qu’il n’a pas encore pris de décision ferme sur la question. Par ailleurs, Gideon Saar affirme que selon les statuts du gouvernement, le ministère qui désire la création d’une commission d’enquête doit auparavant en faire part au ministère de la Justice avant d’en faire l’annonce par voie de presse.

Plus catégorique encore, la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked a fait savoir à Benny Gantz qu’une telle commission n’est pas à l’ordre de jour car elle n’est pas incluse dans les accords de coalition. « Nous sommes opposés à la culture des commissions d’enquête » précise un communiqué du parti Yamina qui rajoute que le cas de la tragédie de Meron est particulier, et que dans le cas de l’achat des sous-marins, il y a déjà eu une enquête et que des inculpations ont été prononcées.

Du côté de Benny Gantz on fait savoir qu’il à l’intention « d’aller jusqu’au bout » sur cette question qui était l’un des thèmes principaux de la collaboration entre lui et Yaïr Lapid lors de la création de Bleu-Blanc (première version).

Un membre de la coalition a accusé Benny Gantz de se comporter comme un éléphant dans un magasin de procelaine et de menacer la coalition avec son entêtement à vouloir cette commission d’enquête.

Photo Flash 90