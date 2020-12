Des militants de gauche, notamment parmi les leaders des manifestations anti-Netanyahou, ont lancé un appel à l’ancien Premier ministre Ehoud Barak afin qu’il prenne la direction d’un « grand » parti de gauche qui s’appellerait « Ha-Maarakh Hé’Hadash », du nom du « Maarakh » historique qui fut l’appellation du front formé par le Parti travailliste et ses alliés (dont le Parti ouvrier Mapam) entre les années 1960 et 1990. A la lueur des sondages actuels qui prévoient la disparition du Parti travailliste on a du mal à croire qu’il avait obtenu 63 mandats aux élections de 1965 et 56 aux élections de 1969 !

Dans leur appel, les signataires estiment que seul Ehoud Barak est susceptible de rassembler la gauche et « de ramener le pays vers la sagesse et un comportement lucide » !

En 2019, Ehoud Barak avait déjà fait un nouveau retour en politique en vue des élections pour la 22e Knesset en créant le parti « Israël Démocratique » qui fit ensuite alliance avec Meretz pour créer le « Camp démocratique ». Cette initiative fut un fiasco.

Depuis, Ehoud Barak agit en coulisses pour soutenir les manifestations anti-Netanyahou notamment en collectant des fonds pour maintenir le mouvement.

Photo Flash 90