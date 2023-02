La compagnie aérienne israélienne El Al a annoncé ce mercredi 15 septembre l’ouverture d’une nouvelle ligne de vols saisonniers directs vers Fort Lauderdale, lieu de villégiature américain très populaire situé dans l’État de Floride. Cette nouvelle ligne aérienne sera lancée le 13 septembre 2023.

Au début, des dates seront retenues pour répondre aux demandes importantes pendant la période des fêtes en Israël. Par la suite, à partir du mois d’avril 2004, une ligne fixe devrait desservir cette destination.

Par ailleurs, parallèlement aux nouvelles lignes vers Fort Lauderdale, El Al a prévu d’augmenter le nombre des vols directs vers Miami, passant de cinq vols à six par semaine. Ainsi, à partir du 25 mai prochain, il y aura un vol pour Miami le vendredi et un retour Miami-Tel Aviv le samedi soir, après Shabbat.

Le directeur adjoint du service commercial d’El Al, chargé des relations aériennes, Shlomi Zafrani, a souligné qu’il était fier d’ouvrir de nouvelles lignes aériennes vers les Etats-Unis et d’augmenter le nombre des vols et des destinations pour satisfaire la clientèle. Il a rappelé qu’avec ce nouveau projet, El Al réaliserait plus de 40 vols hebdomadaires vers les Etats-Unis.

(Source : Maariv)