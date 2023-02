La loi sur l’annulation de la citoyenneté des terroristes et sur leur expulsion vient d’être adoptée ce mercredi après-midi en deuxième et troisième lectures à la Knesset. Elle a été approuvée à une très large majorité par 94 députés de la coalition et de l’opposition.

Le projet de loi stipule que le ministre de l’Intérieur pourra annuler la citoyenneté d’un terroriste ou prononcer son expulsion vers les territoires de l’Autorité palestinienne ainsi que vers la bande de Gaza s’il a été reconnu coupable d’une infraction terroriste et a reçu des fonds de l’Autorité palestinienne.

Cela fait un certain temps qu’elle fait l’objet de débats au sein des diverses formations politiques. Au sein du Parti travailliste, après des discussions sur la question, il a été décidé de soutenir la loi, selon la proposition approuvée par la commission.

Le député Zeev Elkin, du ‘Mahané Mamlah’ti de Benny Gantz, avait commenté la présentation de cette loi en déclarant qu’il saluait cette coopération entre membres de la coalition et de l’opposition. Il avait ajouté: » Dans la guerre contre le terrorisme, nous sommes tous unis, plus vite la loi sera appliquée, plus nous serons en mesure d’empêcher de nouveaux cas de célébrations marquant la libération de terroristes sur le territoire israélien. C’est précisément dans des moments comme ceux-ci qu’il est important de se rappeler qu’il existe un moyen de lutter contre le terrorisme ».