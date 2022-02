L’agence de notation financière internationale Fitch Ratings a annoncé le maintien de la note A+ pour l’économie israélienne. Il s’agit du 5e rang sur 21 et le rang supérieur dans la catégorie « Qualité moyenne supérieure ». Fitch Ltd a qualifié l’économie israélienne de « stable » et parmi les points positifs elle a noté le rétablissement rapide de l’économie israélienne et la baisse du déficit budgétaire.

