Après avoir demandé l’inclusion des villages bédouins non-reconnus pour les avantages fiscaux accordés aux conseils régionaux bédouins du Néguev, le parti Ra’am poursuit ses exigences. Le président de la commission de l’Intérieur Walid Taha, exige que les débats sur la loi de Citoyenneté, proposée par Ayelet Shaked se déroulent dans le cadre de la commission qu’il préside et non en commission des Affaires étrangères et de la Défense comme il est prévu. Le règlement implique que la demande écrite déposée par Walid Taha soit discutée en commission de la Knesset présidée par Nir Orbach (Yamina) ce qui risque de rallonger une nouvelle fois le processus législatif.

Ces exigences répétées ainsi que « l’indiscipline de coalition » dont use et abuse le parti Ra’am créent des frictions au sein de la coalition et surtout chez Yamina.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90