Huit ans déjà et une belle aventure qui se termine aujourd’hui ! J’ai choisi de me diriger vers d’autres horizons et laisse ce site d’informations en d’excellentes mains, celles de Caroll Azoulay et de Guitel Benishay. Merci, chers lecteurs d’Israël et de la francophonie de votre fidélité à ce site qui s’est toujours donné pour objectif de défendre l’Etat d’Israël, Tsahal et le peuple juif, ainsi que de combattre la désinformation qui sévit dans les médias étrangers mais aussi dans des médias israéliens.

Avec toute mon affection

Shraga Blum