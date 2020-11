Le ministre des l’Energie Dr. Youval Steinitz a averti que le pays se trouve une nouvelle fois dans une situation périlleuse après la réouverture « pilote » des centres commerciaux qui a entraîné un afflux considérable de clients. La courbe de contamination est une nouvelle fois en hausse avec plus de mille personnes supplémentaires atteintes quotidiennement durant trois jours consécutifs.

Le ministre a appelé à resserrer les consignes encore aujourd’hui afin de ne pas nous retrouver avec un nouveau confinement général dans un mois avec des conditions encore plus difficiles. Youval Steinitz recommande en premier lieu l’imposition d’un couvre-feu nocturne, afin d’interdire les soirées festives et les événements familiaux à grande affluence, l’arrêt de la réouverture des écoles et la fermeture des centres commerciaux (contrairement aux marchés, qui sont à l’air libre).

Même son de cloche inquiet dans l’entourage du ministre de la Santé Yuli Edelstein qui indique samedi soir qu’il est très inquiet de la tournure que prennent une nouvelle fois les choses. Le ministre a demandé une réunion technique d’urgence pour évoquer les conséquences de la réouverture des centres commerciaux. « Si les choses ne changent pas rapidement de manière radicale, une nouvelle fermeture des centres commerciaux sera nécessaire », indique un haut responsable du ministère de la Santé, qui dénonce le laisser-aller de nombreux commerçants et clients depuis vendredi dans le respect des consignes. « Ils se sont tirés une balle dans le pied », constate-t-il.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90