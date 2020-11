L’Union européenne fait un pas de plus vers le précipice moral vers lequel elle se dirige. Elle a publié samedi soir un communiqué condamnant l’élimination de Mohsen Fakhrizadeh, membre des Gardiens de la Révolution islamique et « père » du programme nucléaire militaire iranien : « Un fonctionnaire du gouvernement iranien (sic) et quelques civils ont été tués dans une série d’attentats violents. Il s’agit d’un acte criminel qui va à l’encontre du principe du respects des droits de l’homme que représente l’Union européenne (…) Le Haut représentant de l’UE (Josep Borrell) adresse ses condoléances aux familles des personnes qui ont été tuées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. En cette période d’incertitude, il est plus important que jamais que les parties s’abstiennent de commettre des actes qui pourraient mener à une escalade qui ne serait bénéfique pour personne »!!!

En Israël, Yaïr Lapid a réagi à cette nouvelle insolence de l’UE : « Le fait que l’Union européenne condamne l’élimination justifiée du responsable du programme nucléaire iranien au lieu de condamner les tentatives de l’Iran de se doter de l’arme de destruction massive ainsi que ses activités terroristes à travers le monde est une preuve de sa faillite morale et de la peur qui la saisit ».

Samedi soir, le ministre iranien de la Défense a déclaré que le centre que dirigeait actuellement Mohsen Fakhrizadeh…était en train de développer un vaccin contre le Corona !

Photo Wikipedia