Parmi les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis la liquidation de Mohsen Fakhrizadeh, il y a celle d’une rencontre entre lui et le général Qassem Suleimani, commandant de la Force Quds, éliminé par les Américains en janvier 2020. Dans ce court extrait apparemment filmé à son insu, le général Qassem Suleimani démasque sans le vouloir le mensonge du régime iranien, et félicite… »le père de l’arme atomique iranienne ».

Traduction de la vidéo : « Je suis fier de de votre travail. Il me rassure. Je sais que vous accomplissez votre travail avec un grand amour. Laissez-moi vous baiser la main. Je suis un serviteur du grand homme, le père de l’arme atomique iranienne… »

Vidéo :

Qassem Soleimani and Mohsen Fakhrizadeh: #Iran shall not be dragged to a war dictated by ⁦@IsraeliPM⁩ and ⁦@realDonaldTrump⁩ but will progress in its technology and development. Thousands of Iranian students are graduating in nuclear sciences. That is the answer. pic.twitter.com/1rChmNyuS3

