Tôt ce matin, la Knesset a été le théâtre d’une échauffourée entre des députés de la Tsionout Hadatit et le président de la Knesset, Micky Lévy.

La scène s’est déroulée dans l’anti-chambre de la Knesset vers 7h ce matin. Les députés Strouk et Rotman (Tsionout Hadatit) s’en sont pris verbalement au député Orbach (Yamina) après avoir appris que cette nuit, l’armée avait procédé à l’arrestation de 8 Juifs de ‘Homesh. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir attaqué des soldats de Tsahal et des Palestiniens il y a un mois.

Parmi les personnes arrêtées, deux d’entre elles ont été blessées lors de l’attentat qui a coûté la vie à Yehouda Dimentman, H’yd, étudiant à la yeshiva de ‘Homesh. En fond de ces affrontements entre les habitants de ce village et les autorités du pays, les actions entreprises depuis l’attentat, d’évacuation des lieux et la menace qui semble peser sur la yeshiva de ‘Homesh malgré les promesses des députés de Yamina, qu’elle restera sur place.

Ce matin donc, lorsque les députés de la Tsionout Hadatit ont appris la nouvelle de ces arrestations, ils ont interpellé le député Nir Orbach. Le ton est rapidement monté, les insultes ont fusé et le président de la Knesset, Micky Lévy est intervenu pour exclure Strouk et Rotman.

La colère de Simha Rotman s’est alors dirigée vers Lévy et il lui a lancé : »Effronté! Vous êtes fou! Vous avez perdu la tête! ». L’affrontement verbal a bien failli tourner à l’affrontement physique. Les gardes de la Knesset les ont séparés, l’un d’entre eux aurait même chuté et se serait blessé dans l’action.

La question du sort de Homesh est une question politique brûlante qui divise la coalition et l’opposition ne manque pas de faire ressortir ces difficultés. Il y a quelques jours, Betsalel Smotrich s’est insurgé de l’interdiction faite au Rav Shmouel Eliahou de venir donner un cours à la yeshiva de Homesh.

Rappelons que les tensions sur place sont liées à ce que l’on appelle »loi de la Itnatkout », qui réduit la liberté de circulation des Juifs dans les régions du nord de la Samarie évacuées en même temps que les villages du Goush Katif en 2005.

Depuis plusieurs années, des propositions pour annuler cette loi à la Knesset ont été déposées, sans suite. Il y a un mois, les députés de l’opposition ont une nouvelle fois déposé un projet identique. Il devrait être débattu à la Knesset cette semaine.